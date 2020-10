Covid, positiva studentessa del Classico di Avezzano: classe in quarantena

Caso di positività al coronavirus riscontrato all'Istituto superiore 'A. Torlonia' e 'V. Bellisario' di Avezzano.

La Asl 1 ha comunicato che, a seguito di indagine epidemiologica, una studentessa che ha frequentato il Liceo Classico Torlonia fino al 28 settembre è risultata positiva al Covid-19.

Per tale motivo, è stata prescritta la misura della quarantena per 14 giorni, dal 29 settembre al 12 ottobre compreso, per tutti gli studenti della classe, per gli insegnanti che hanno svolto attività all'interno della classe dal 24 settembre e per i collaboratori scolastici operanti nel piano.