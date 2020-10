L'Aquila: collaborazione Aied/Arcigay per servizio assistenza in difesa dei diritti civili

Il circolo Arcigay "Massimo Consoli" L'Aquila comunica la nascita di una collaborazione con il servizio legale del consultorio Aied L'Aquila.

“Da sempre” si legge in una nota dell’associazione “sul campo per la tutela dei diritti civili, l'Aied è da oggi a disposizione anche per tutte le socie e tutti i soci del circolo provinciale Arcigay "Massimo Consoli" L'Aquila, per qualsiasi questione di natura giuridica che riguardi diritti civili e discriminazioni basate sul genere, sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale; bullismo e cyberbullismo omolesbobitransfobico; fatti di maltrattamenti, violenza, molestia, minaccia, stalking, diffusione illecita di foto o video sessualmente espliciti, diffamazione e hate speech anche compiuti con lo scopo di discriminare per ragioni di genere, identità di genere e orientamento sessuale; contratti di convivenza e unioni di fatto; unioni civili e scioglimento delle unioni civili; adozione e filiazione; stepchild adoption in relazione a famiglie omogenitoriali; mobbing; IVG e testamento biologico”.

"È un passo avanti fondamentale nella direzione della tutela dei diritti delle persone Lgbti - dice Patrizia Passi, Presidente di Arcigay L'Aquila - avere la possibilità di riferirsi a un così attento, consolidato e prezioso Servizio Legale come quello del Consultorio Aied. Sono più di quante si potrebbe immaginare le situazioni di disagio e difficoltà di cui veniamo a conoscenza e che seguiamo in prima persona. Avere delle referenti per le questioni legali è una vittoria per le persone Lgbti che vivono sul territorio e per l'intera città. Ringrazio fortemente la Presidente Aied Alessia Salvemme, per aver reso possibile questa collaborazione, e l'Avvocata Ilaria Salvemme, responsabile del Servizio Legale Aied, per la sua sensibilità nei riguardi dei Diritti Civili, per la sua disponibilità e per il suo l'impegno".

“Il Consultorio Aied è sempre in prima linea quando si tratta di fare rete – dichiara Alessia Salvemme - le battaglie politiche, che sono battaglie di civiltà, necessitano anche di servizi organizzati sul territorio, per fare in modo che le persone diventino sempre più consapevoli dei propri e altrui diritti e, soprattutto, che non siano lasciate sole nel momento in cui questi diritti vengano lesi. È per questo che diventa altrettanto importante l'impegno delle nostre professioniste per fare in modo che il Servizio Legale sia offerto a tariffe sostenibili”.

Per avere un appuntamento con il Servizio Legale Aied si può chiamare la segreteria allo 086265985 dal lunedì al venerdì, ore 9:15-19:45 o scrivere un'e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .