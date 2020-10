Abruzzo, giornalismo in lutto: è morto Luca Torchetti. Il cordoglio della Cgil

È morto all’età di 59 anni, stroncato da un brutto male, il giornalista aquilano Luca Torchetti.

Firma abruzzese del quotidiano il Messaggero, Torchetti è stato responsabile della comunicazione della Cgil regionale.

E il sindacato ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa. "Sempre attento ai temi del lavoro e alle questioni sociali, Torchetti lascia un grande vuoto. Non si può non ricordare il suo lungo impegno per garantire un'informazione a sostegno delle vertenze e del lavoro, dei diritti e della libertà, oltre alla sua capacità di comunicare e di informare sui valori per cui il sindacato da sempre si batte. La Cgil Abruzzo Molise si stringe attorno ai familiari di Luca".

I funerali verranno celebrati lunedì 5 ottobre, alle ore 11.00, nella chiesa di Cristo Re, a L'Aquila.