Capitale italiana della cultura 2022, il Comune dell’Aquila partecipa a "Lucca beni culturali"

Il Comune dell’Aquila partecipa a Lucca Beni Culturali (Lubec), in programma oggi e domani. Lubec è considerato uno degli appuntamenti di confronto culturale più importante a livello internazionale; nella città toscana, infatti, dal 2005 si danno appuntamento operatori culturali e turistici italiani ed esteri in un contesto di convegni, laboratori e dibattiti e sessioni tematiche.

L’amministrazione comunale del capoluogo abruzzese sarà rappresentata dal sindaco Pierluigi Biondi.

“Tra l’altro, la sedicesima edizione del Lubec di quest’anno è la prima che si svolge dopo il lockdown dovuto alle restrizioni per il covid-19 – spiega il primo cittadino dell’Aquila – e soprattutto saranno presenti le città che, come la nostra, sono candidate al riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2022. Pertanto, si tratta di un avvenimento strategico per noi”.

Il tema principale dell’incontro di quest’anno sarà “Il futuro delle città della cultura: tra visione e azione attraverso modelli di produzione culturale, abitare e turismo”. “Le città interessate – prosegue Biondi – avvieranno un confronto sulle modalità di produzione culturale, dell’appettibilità dei territori e dunque del turismo. In questo senso, verranno affrontati gli argomenti riconducibili ai progetti avviati nel quadro delle varie candidature, anche in relazione all’emergenza coronavirus. Proprio sotto questo profilo, l’organizzazione ha presentato l’iniziativa come ‘un ritorno alla dimensione fisica nel settore della cultura’, e qui possiamo davvero dire la nostra, avendo per primi in Italia ‘rotto’ il muro della post emergenza in questo settore, presentando il recital di Simone Cristicchi alla basilica di Santa Maria di Collemaggio con il Tsa, proseguendo con i Cantieri dell’Immaginario, la Perdonanza e il Jazz Italiano per le terre del sisma, nel corso di un’estate in cui in Italia non si sono tenuti grandi concerti e, in generale, grandi eventi culturali. Il tutto, con piani di sicurezza tali da scongiurare il contagio”, aggiunge Biondi.

Intanto, una comunicazione ufficiale del Mibact ha informato circa lo slittamento delle date di proclamazione della città Capitale per il 2022. Le prime 10 saranno rese note il 16 novembre, e non più il 12 ottobre, mentre l’annuncio della vincitrice sarà reso noto il 18 gennaio 2021.

Nella foto allegata, il sindaco Pierluigi Biondi con Federico Pizzaroti, il Primo Cittadino di Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020/2021.