Coronavirus, L'Aquila: chiusi Monthy's, La Vita è Bella, Anbra e Barrio

Diversi locali stanno chiudendo nell'aquilano per l'emergenza coronavirus.

Ieri il Monthy's Irish Pub - nel centro commerciale Agorà - ha comunicato che un cliente, domenica 4 ottobre, è risultato positivo al Covid: "alla luce di questo, tutto lo staff si è sottoposto a tampone. Nell'attesa di aggiornamenti, per preservare e salvaguardare la salute e l'incolumità di tutti e per adempiere a tutta la prassi sanitaria resteremo chiusi fino a data da destinarsi. Torneremo più forti di prima". Stamane, i titolari hanno annunciato che l'intero staff è risultato negativo al primo tampone.

Chiusa anche la pizzeria 'La Vita è Bella', accanto al pub, dove sarebbero risultati positivi alcuni membri dello staff.

Ha chiuso anche l’Anbra, Anonima Brasseria aquilana, in via Garibaldi, in pieno centro storico. A comunicare la chiusura precauzionale i titolari: "Purtroppo oggi abbiamo appreso che un nostro dipendente, che non viene al locale da una settimana, è risultato positivo al Covid-19. Tutto il personale si sta sottoponendo a tampone di controllo. Il locale sarà sanificato per riaprire dopo l’esito dei tamponi".

E alla luce "dei numerosi casi di febbre e di tamponi risultati positivi tra la popolazione di Paganica, tra cui anche alcuni clienti, il Barrio ha deciso in via precauzionale e senza alcuna costrizione che resterà chiuso e sottoporrà il personale a tampone. Pertanto riaprirà soltanto quando i test risulteranno negativi".