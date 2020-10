Covid, chiusi gli uffici del Distretto aquilano dell'Arta Abruzzo

Negli uffici del distretto aquilano dell'Arta Abruzzo, che ha sede presso il nucleo industriale di Monticchio-Bazzano, è scattato il protoccolo anti-Covid.

A comunicarlo è l'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente che sul sito istituzionale scrive: "In applicazione dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Virus COVID-19, il Distretto Provinciale di L'Aquila rimarrà chiuso fino al giorno 16 ottobre 2020. Saranno garantite in ogni caso le attività essenziali in materia sanitaria".

I diversi i casi di positività al Covid registrati oggi a L'Aquila hanno portato alla sospensione di alcune lezioni in presenza al Dipartimento di Ingegneria e al Dipartimento di Medicina dell'università e alla chiusura di quattro locali.