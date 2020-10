Covid, Grimaldi: "Individuati 3 o 4 focolai nell'aquilano ma bisogna convivere con il virus". Cittadini in fila per il tampone

"Dal periodo di ferragosto in poi, abbiamo ricoverato in Ospedale una sessantina di persone, quasi tutte con la polmonite; per fortuna, in terapia intensiva abbiamo pochissimi pazienti, due o tre".

A fare il punto sull'emergenza covid nell'aquilano è Alessandro Grimaldi, primario del reparto di Malattie infettive del San Salvatore.

All'indomani della chiusura di alcuni locali in città, oltre che della sede regionale dell'Arta, e dei primi tre casi di contagio riscontrati all'Università, Grimaldi - ospite della trasmissione 'Aquilani' su laQtv - ha ribadito come la sfida, in questa seconda fase, sia "convivere con il virus. Ci aspettavamo un aumento dei casi con la riapertura delle scuole e degli atenei, e tra coloro che frequentano attività al chiuso, come bar e ristoranti. Bisogna mantenere la calma: l'importante è tracciare prontamente le persone che sono entrate in contatto con i soggetti positivi".

All'Aquila, "abbiamo individuato tre o quattro focolai. Dobbiamo andare a ricostruire le catene dei contatti: molti resteranno negativi, alcuni si positivizzeranno e li terremo sotto osservazione".

Grimaldi è convinto che, al momento, non si debba ancora parlare di lockdown o chiusure selettive: "ci troviamo in una situazione in cui non possiamo chiuderci di nuovo tutti in casa. Vanno evitate chiusure finché ce lo possiamo permettere, e lo dico contro i miei interessi. Ovviamente, se la situazione dovesse peggiorare valuteremo che cosa fare".

Intanto, gli aquilani si sono messi in fila per il tampone: ecco la situazione, stamane, davanti ai laboratori di Dante Labs.