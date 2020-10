Gran Sasso: pubblicato avviso per gestione hotel Cristallo

È stato pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila (https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp), sull’albo pretorio dell’ente e sul portale del Centro Turistico del Gran Sasso l’avviso per l’affidamento della gestione dell’hotel Cristallo a Fonte Cerreto, in cui è ricompresa anche quella del ristorante, del bar e della sala convegni-banchetti.

A dare l’annuncio sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’amministratore unico del Ctgs, Dino Pignatelli. La scadenza del bando è fissata alle ore 12 del 26 ottobre prossimo, prevede la concessione dell’immobile per sei anni (più sei rinnovabili) ed è prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

“L’hotel, dopo un periodo di apertura parziale nel post sisma, è chiuso dal 2016. – spiegano sindaco e amministratore unico del Centro turistico – Sono stati effettuati lavori per una somma pari a 270mila euro, grazie ai quali è stata adeguata tutta l’impiantistica, realizzata una nuova scala di sicurezza e migliorato il comfort delle 20 camere, per complessivi 50 posti letto”

“Si tratta di una struttura importante per la nostra comunità, che nei mesi scorsi è stata messa a disposizione per la gestione pazienti affetti da coronavirus guariti ma in attesa di negativizzazione. – concludono Biondi e Pignatelli – La pubblicazione dell’avviso rappresenta un forte segnale di tenacia e determinazione nel percorso di rilancio dell’intero comprensorio di Campo Imperatore che a in vista della prossima stagione invernale ritroverà un punto di riferimento per cittadini, turisti e amanti della montagna aquilana”.