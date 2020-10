Coronavirus Abruzzo, i dati del 10 ottobre: 94 nuovi positivi

Nelle ultime 24 ore in Abruzzo si sono registrati 94 nuovi casi di positività al Covid, così distribuiti: 28 in provincia dell'Aquila, 10 in provincia di Chieti, 22 in provincia di Pescara, 29 in provincia di Teramo. Per 5 casi, invece, sono in corso gli accertamenti di residenza.

I pazienti ricoverati sono 117, di cui 7 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1224, i dimessi/guariti 3152, gli attualmente 1342. I test complessivamente effettuati sono 221.142.

I positivi di oggi hanno età compresa tra 4 e 88 anni.