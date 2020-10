Dante Labs: 500 tamponi al giorno ma preoccupano le modalità d'accesso

Con i tempi lunghi della Asl per fissare un appuntamento per il tampone, e considerata la legittima preoccupazione che si respira in città per l'aumento dei casi di contagio, si ingrossa di giorno in giorno la fila di persone davanti il gabbiotto di Dante Labs, all'ex polo elettronico.

In pochi giorni, il laboratorio privato è arrivato a processare fino a 500 tamponi al giorno.

Un servizio importante, una intrapresa imprenditoriale intelligente che ha rilevanti ripercussioni sociali; altrove, non è possibile fare il tampone fuori dai percorsi del servizio sanitario pubblico.

Ora, considerate di avere un bimbo di 6 anni, con lievi sintomi riconducibili al covid: i protocolli prevedono di avvisare il pediatra di libera scelta che, con ogni probabilità, indicherà di sottoporlo a tampone. Tuttavia, dall'attivazione delle procedure al test e fino ai risultati, possono passare anche 10 giorni; un tempo lungo, con il bimbo a casa e i genitori costretti ad organizzarsi non potendo portarlo a scuola. E' chiaro che chi ne ha le possibilità economiche possa decidere di rivolgersi al privato. Ed è soltanto un caso tra i tanti.

Bene il servizio Dante Labs, dunque; ci si aspettava che il servizio sanitario pubblico potesse organizzarsi per tempo potenziando la capacità di fare i test ed istruirli in tempi brevi: non è certo una colpa del privato che, anzi, e lo ribadiamo, sta fornendo un servizio importante per il tracciamento dei casi.

E' sull'organizzazione, però, che sorge più di un dubbio: chi si è sottoposto a tampone racconta che ci si mette in fila dalle 6 del mattino per prendere il numero di prenotazione; stamane, chi è arrivato al polo elettronico alle 7 si è ritrovato davanti circa 200 persone. Si sta in coda al freddo, sostanzialmente, ed in mezzo a centinaia di persone che attendono il proprio turno. Non ci sono percorsi allestiti per evitare assembramenti, sul piazzale non c'è personale che controlli che la fila si muova in modo ordinato. Un rischio, considerato che all'Aquila arrivano anche persone da fuori regione per fare il tampone, e considerato che c'è chi si mette in fila con sintomi riconducibili al covid.

Per non parlare del fatto che, contestualmente, vanno garantiti i servizi ai convenzionati, dall'Ance a Regione Abruzzo.

Insomma, bisognerebbe rafforzare le misure di sicurezza, trovare modalità differenti per regolare l'afflusso e l'attesa del test, considerato pure che, nei prossimi giorni, aumenterà il numero di persone che presumibilmente si rivolgerà al laboratorio privato per fare il tampone. E su questo è chiamata ad intervenire anche l'amministrazione comunale oltre che la Asl.