Biondi: "Situazione complessa ma no a comportamenti frenetici"

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha partecipato alla riunione dell'unità di crisi che si è tenuta questa sera su convocazione del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per fare il punto sull'emergenza Covid-19.

"In attesa di conoscere le disposizioni contenute nel Dpcm di prossima pubblicazione, ribadisco che la situazione, almeno nel territorio aquilano, è sicuramente complessa ma può essere affrontata secondo principi di coerenza, responsabilità e razionalità. Comportamenti e atteggiamenti frenetici, frutto di comprensibile preoccupazione, ma non supportati da reali esigenze cliniche o situazioni di rischio, possono sovraccaricare e far collassare il sistema sanitario e territoriale e le strutture deputate alla somministrazione di tamponi e test che devono essere effettuati dietro prescrizione medica. Invito a confidare nelle regole che abbiamo imparato e che devono accompagnare il nostro stile di vita in ogni contesto. È fondamentale, infatti, che ciascuno di noi mantenga tranquillità e continui a seguire una condotta sana. Ho chiesto che, in ogni caso, siano rafforzati il servizio di igiene, epidemiologia e salute pubblica, e si avvii un confronto serrato con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta" afferma Biondi.