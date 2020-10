Coronavirus, i dati nazionali del 13 ottobre: 5.901 positivi su 112.544 tamponi e 41 decessi

In Italia sono 365.467 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +5.901 rispetto a ieri quando erano stati +4.619 (+5.456 l’11 ottobre). Il numero dei decessi sale a 36.246: +45 rispetto a ieri quando erano stati +39(+26 il giorno precedente).

I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 112.544: in crescita rispetto ai 85.442 di ieri (erano stati 104.658 l’11 ottobre).

È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 242.028 (+1.428). Sale il numero degli attualmente positivi, che ora sono 87.193 (+4.429). In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 5.076 (+255) – bisogna risalire al 7 giugno scorso per trovare una cifra simile: allora erano 4.864 – e quello dei malati in terapia intensiva che pure sale a 514 (+62, con il massimo rialzo in Lombardia: +12). I positivi in isolamento domiciliare sono 81.603 (+4.112).

Regioni con maggior numero di contagi

Mentre la Basilicata ha registrato il minor numero di contagi ( 8 su 1.201 tamponi), il maggior numero di nuove infezioni si concentra in Lombardia con 1.080 posiviti su 17.186 tamponi. A seguire Campania con 635 positivi su 7.720 tamponi, Piemonte con 585 positivi su 9.182 tamponi, Lazio con 579 positivi su 15.408 tampon