Univaq: la professoressa Samarra nominata nell'Euram

Alessia Sammarra, professoressa ordinaria di Organizzazione Aziendale* all’Università degli Studi dell’Aquila, è stata eletta chair dello Strategic Interest Group in Organizational Behavior della European Academy of Management (EURAM).

EURAM (https://euram.academy) è una delle più importanti società scientifiche nel campo degli studi di management a livello internazionale, con circa 2.000 afferenti da oltre 60 paesi diversi.

La missione di EURAM è fornire un forum per gli studiosi di management di tutto il mondo per facilitare la collaborazione in attività di ricerca, didattica e consulenza al fine di far progredire le pratiche e i sistemi di management in Europa e nel mondo. EURAM persegue questa missione promuovendo conferenze accademiche internazionali, consorzi di dottorato, pubblicazioni, ricerche interdisciplinari, e premi scientifici.

*Professoressa ordinaria di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi dell’Aquila, dove è anche Coordinatrice della laurea magistrale a doppio titolo in Amministrazione, Economia e Finanza con l'Università di Twente. E' stata Visiting Scholar presso la University of Illinois at Urbana-Champaign (USA), University of Twente (Paesi Bassi), Universidad Carlos III de Madrid (Spagna). Svolge attività di ricerca in ambiti che riguardano la motivazione, l’engagement e la gestione delle persone nei contesti lavorativi, e la valorizzazione della diversità demografica nelle organizzazioni. E’ autrice di saggi, articoli scientifici di rilevanza internazionale e libri, fra cui l’ultimo volume Age Diversity in the Workplace pubblicato per la casa editrice internazionale Emerald.