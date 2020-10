Covid, crescono i ricoveri in Abruzzo. All'Aquila, alloggi del progetto Case a guariti non ancora negativi. Situazione difficile al Liceo Bafile

C'è tensione in Abruzzo, e all'Aquila in particolare, per la crescita del numero dei positivi al covid-19: ieri si sono contati 203 casi di contagio, un balzo che, tuttavia, risente della difficile situazione della Rsa 'Don Orione' di Avezzano che, come denunciato dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, potrebbe impattare sulla tenuta dei nosocomi della Asl 1.

Stando al San Salvatore, il reparto di Malattie Infettive è pieno, con 22 ricoverati; la struttura non ha potuto accogliere richieste che pure erano arrivate dal resto della Regione; pieni anche i reparti dei nosocomi di Chieti e Vasto. Va aggiunto però, per completezza d'informazione, che se i reparti non intensivi sono in sofferenza - si contano 159 ricoverati (erano arrivati a 361 ad inizio aprile) - nelle terapie intensive, invece, ci sono 10 pazienti: nel momento peggiore della prima ondata di pandemia, in Abruzzo ne avevamo avuti 76. Attualmente, i posti a disposizione sono 133 che dovrebbe diventare 189 a valle del riordino della rete ospedaliera.

Certo, va detto che il numero di ricoveri è cresciuto velocemente negli ultimi giorni: il 1° settembre c'erano 29 ricoverati nelle terapie non intensive e 1 in terapia intensiva.

Intanto, il Comune dell'Aquila - come svelato dal Messaggero - ha messo a disposizione dell'Asl una piastra del Progetto Case di Roio come luogo di quarantena per gli infetti guariti clinicamente, ma ancora non negativi al tampone; sono disponibili 24 appartamenti, ma per il momento ne sono stati attivati 12.

Difficile la situazione all'Istituto di istruzione superiore 'Andrea Bafile' del capoluogo: sono 5 le classi in quarantena e una ventina i docenti in isolamento. Ciò sta comportando difficoltà nello svolgimento delle lezioni e, nelle prossime ore, la situazione verrà attenzionata per capire se e come intervenire.