Covid, chiuso domani l'intero plesso scolastico di Barisciano. Scuole chiuse a Cagnano fino al 21 ottobre

Resterà chiuso nella giornata di domani, sabato 17 ottobre, l'intero plesso scolastico di Barisciano (infanzia, primaria e secondaria).

A darne notizia è il sindaco Fabrizio D'Alessandro, che spiega: "l'Azienda Sanitaria ha reso noto un caso di positività al Covid-19 nel nostro Comune, attivando tutte le procedure del caso. Il personale sanitario si è mosso prontamente per far fronte alla situazione, seguendo quanto previsto dal protocollo. In via precauzionale, con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, è stata disposta la chiusura dell’intero plesso scolastico al fine di consentire la sanificazione dei locali. Nell’augurare una pronta guarigione alla persona interessata, si invita tutta la popolazione a continuare a rispettare in maniera rigorosa le prescrizioni vigenti, volte a limitare il rischio di contagio".

Da domani, 17 ottobre, a mercoledì 21, le scuole resteranno chiuse anche a Cagnano Amiterno, a seguito della comunicazione della ASL1 di un caso di positività al covid nella Scuola Primaria.

Lo comunica il sindaco Iside Di Martino.