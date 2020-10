Coronavirus, i dati in Abruzzo del 17 ottobre: 148 nuovi casi, 2 decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 13

Sono 148 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, così ripartiti a livello provinciale: 39 all'Aquila, 21 a Pescara, 15 a Chieti e 72 a Teramo. Per un caso sono ancora in corso gli accertamenti sulla residenza. I nuovi casi hanno un'età compresa tra i 3 e gli 89 anni.

I decessi certificati sono 2: si tratta di un 69enne della provincia dell'Aquila e di una 82enne della provincia di Chieti.

I tamponi eseguiti sono stati 3103.

I ricoverati sono 182, di cui 13 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2112, i dimessi/guariti 3186, gli attualmente positivi 2294.