Coronavirus, 221 casi positivi in Abruzzo su 3718 tamponi processati: deceduto un 60enne della provincia dell'Aquila

Sono 221 i casi di positività al covid-19 riscontrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 4 mesi e 100 anni; 76 fanno riferimento a residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 34 in provincia di Chieti, 33 in provincia di Pescara e 75 in provincia di Teramo (su 3 casi sono in corso accertamenti sulla residenza).

I tamponi eseguiti sono stati 3718: la percentuale di positivi su test effettuati è salita, dunque, al 5.94%.

Purtroppo, si conta un altro deceduto: si tratta di un 60enne della provincia dell'Aquila.

Ad oggi sono 183 i pazienti ricoverati, di cui 13 in terapia intensiva; 2330 sono le persone in isolamento domiciliare, 3187 i dimessi o guariti, 2513 gli attualmente positivi.