Dante Labs: stop a tamponi in attesa del servizio drive-in

In vista della stagione invernale, Dante Labs ha deciso di sospendere temporaneamente l'attività del punto prelievi a L'Aquila per privati da domani, lunedì 19 Ottobre, in attesa della realizzazione di un drive-in “sul modello di altre regioni italiane e paesi europei, più consono alle istanze dei cittadini e per creare condizioni migliori alla luce delle temperature pungenti ormai alle porte”.

Lo rende noto la multinazionale con un comunicato ufficiale.

Il drive in sarà disponibile in breve tempo.

Il servizio rimarrà in funzione per i Sodalizi e le Istituzioni che hanno stipulato convenzioni.

La multinazionale specializzata nel sequenziamento del Dna e nei test e tamponi covid ha il suo centro produttivo nel Tecnopolo d’Abruzzo, nel capoluogo regionale; il servizio, che prevede il prelievo e i risultati nel giro di 12-18 ore, è stato attivato nelle scorse settimane “come iniziativa sociale per il territorio provinciale e regionale vista la nuova impennata di casi positivi”.