L'Aquila, aumentano i casi Covid: difficoltà nei test e nei tracciamenti

Chiuso il laboratorio privato Dante Labs, almeno per ora; lunghe file a Collemaggio per sottoporsi a test seguendo i protocolli della Asl, cui si aggiungono - lì accanto - le code di coloro che hanno appuntamento per il vaccino antinfluenzale, con le proteste di chi si presenta comunque, per lamentarsi di non essere riuscito a prendere la linea al numero segnalato; la rabbia dei cittadini isolati, in quarantena, che aspettano notizie dalla Asl.

Come non bastasse l'emergenza che si è generata all'ospedale San Salvatore, con una decina di casi positivi al covid-19 riscontrati nel reparto di Ortopedia, in queste ore a far discutere è la gestione dei processi di test e tracciamento, con l'azienda sanitaria locale che non riesce, evidentemente, a dare risposta ai cittadini in un momento di estrema sofferenza, ed in particolare per la città dell'Aquila che fa registrare, da giorni, un aumento preoccupante dei contagi.

C'è una mamma che racconta della positività del figlio, evidenziata a seguito di un tampone processato da Dante Labs; la Asl aveva informato che il 13 ottobre il personale medico si sarebbe recato in casa della famiglia, in quarantena, per esiguire i tamponi; tuttavia, non si è visto nessuno, e nessuno risponde al numero verde del Servizio di Igiene e Prevenzione. Con i familiari del ragazzo costretti, dunque, a stare in casa in attesa di sapere se sono positivi oppure no.

C'è poi una mamma che denuncia di essere "prigioniera" in casa in attesa del secondo tampone, e minaccia di rivolgersi ai carabinieri; dieci giorni fa, la positività riscontrata con un tampone processato da Dante Labs e, da allora, la famiglia è in isolamento con lei, con marito e figli positivi ma asintomatici. Non si hanno notizie su quando verrà fatto il secondo tampone dalla Asl e, viene denunciato, ci sono stati anche dei ritardi nel tracciamento dei contatti. Di nuovo, al numero verde non risponde nessuno.