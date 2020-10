L'Aquila, la denuncia di alcuni genitori: "Difficoltà nel fare il vaccino antinfluenzale ai bambini"

Delle difficoltà del sistema sanitario a far fronte alla diffusione dei contagi da covid-19 che si registra nell'aquilano ci stiamo occupando da giorni.

Così come abbiamo sottolineato, in queste ore, le criticità nel processare un numero adeguato di tamponi e nella definizione di un tracciamento accurato dei positivi.

Come non bastasse, è tempo di vaccini antinfluenzali che, oggi più che mai, sono assolutamente indicati considerato che i sintomi dell'influenza sono simili a quelli del covid-19, con le conseguenze che si possono immaginare; in particolare, quest'anno il vaccino è altamente consigliato, e gratuito, per i cittadini da 60 anni in su e per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni.

Nei giorni scorsi, la Asl 1 ha informato che la campagna per le categorie indicate sarebbe iniziata il 15 ottobre e ha fornito i numeri telefonici utili per prendere appuntamento; col passare dei giorni, però, si sono susseguite le segnalazioni in redazione di mamme e papà che denunciavano di non riuscire a prendere la linea per vaccinare i propri bambini: telefoni continuamente occupati e, quando le linee erano libere, nessuno rispondeva al telefono. La stessa difficoltà è stata indicata dai cittadini oltre i 60 anni.

In pochissimi sono riusciti a prendere la linea, e per i pochi fortunati, in effetti, è stato poi agevole avere un appuntamento in tempi brevi e fare il vaccino, al centro vaccinazioni dell'Ospedale San Salvatore, per i bambini, e a Collemaggio per gli adulti.

Da ieri, però, la Asl sta comunicando a chi riesce a prendere la linea che, per i bambini, da disposizione della direzione sanitaria, non bisogna fare più riferimento al numero telefonico ampiamente pubblicizzato ma ad un altro contatto che fa riferimento non più al Servizio di Igiene e Sanità pubblica bensì al Centro vaccinazioni.

Alla redazione di newstown sono arrivate diverse segnalazioni di genitori che, come indicato, hanno provato stamane a contattare il nuovo numero indicato: ebbene, spiegano, la risposta è che, per il momento, si procederà con i vaccini soltanto ai bambini con particolari patologie. In sostanza, la maggior parte dei bambini resterebbe fuori, per ora, dalla possibilità di fare il vaccino antifluenzale. Tra l'altro, ci sono problemi anche per i genitori con neonati sotto i 6 mesi che dovrebbero vaccinarsi per tutelare la salute dei bambini.

Questa la situazione.

A quanto si è potuto apprendere, il problema è che ci sono poche dosi disponibili al momento: dovrebbero arrivarne altre nei prossimi giorni e, a quel punto, la situazione dovrebbe sbloccarsi.