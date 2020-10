A S. Salvo nuovo polo logistico Amazon da oltre 3mila addetti

Dopo il via libera arrivato ieri in consiglio regionale, il consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale attivià produttive (Arap) ha formalizzato l'autorizzazione alla localizzazione e l'assegnazione dell’autoporto di San Salvo e dei suoi siti alla società Engineering 2k Spa, general contractor del settore della logistica che, qualche anno fa, si è occupata della costruzione del centro Amazon di Passo Corese (in provincia di Rieti), uno dei più grandi tra quelli posseduti dal gigante americano in Italia.

A S. Salvo sorgerà dunque un nuovo polo logistico del colosso del commercio online Amazon, che, a regime, arriverà a occupare, secondo quanto scritto nella proposta di acquisto avanzata dalla società, oltre 3mila addetti.

“Su sei gruppi, pervenuti a tale aggiudicazione a seguito di bando ad evidenza pubblica che ha richiamato l'interesse di vari gruppi imprenditoriali, Engineering 2k Spa è l'unica che ha formalizzato la richiesta di acquisizione dell'area. All'esito dell'espletamento delle procedure di legge si è pervenuti all'aggiudicazione odierna, dopo la presa d'atto e verifica dei documenti avvenuta venerdì 16/10/2020” sottolinea l’Arap.

“Con tale operazione – evidenzia il presidente dell’Arap Giuseppe Savini - seppur in un contesto generale caratterizzato da elementi di notevole criticità, I'Azienda Regionale delle Attività Produttive riesce a dare un segnale significativo rispetto all'espletamento delle proprie finalità istituzionali inerenti alla gestione dei luoghi dove si fa impresa, e, non di meno, finalizzate all'attrazione sul territorio abruzzese dei soggetti economici a livello internazionale. E l'occasione per ringraziare il CdA e le donne e gli uomini di Arap che ogni giorno dimostrano con la loro professionalità di perseguire con determinazione gli obiettivi sanciti dal nuovo governo regionale e rafforzati da una interlocuzione strategica che vede presidenza, giunta e consiglio regionale concentrati insieme ad Arap, come braccio operativo, all'ottenimento di tali importanti risultati.