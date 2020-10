Coronavirus, i dati nazionali del 22 ottobre: 16.079 nuovi casi con 170.392 tamponi. 136 morti e 66 terapie intensive

Sono 16.079 i nuovi casi di coronavirus alle 17 di giovedì 22 ottobre, in crescita del 3,57% rispetto al giorno precedente. Dati rilevati sulla base di 170.392 tamponi effettuati, a fronte dei 177.848 del giorno precedente.

Il totale dei contagi, dall’inizio della pandemia, sale così a 465.726. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 136 (+0,36%) e portano il dato complessivo della pandemia a quota 36.968. Al momento, in italia, si contano 169.302 attualmente positivi, +8,91% giorno su giorno. Di questi 9.694 sono ricoverati con sintomi, in crescita di 603 unità sulle 24 ore precedenti, mentre in terapia intensiva ci sono 992 persone, 66 in più in un giorno. I pazienti sottoposti a isolamento domiciliare sono 158.616 (+9,04%). Questo il quadro che emerge dai dati quotidiani sull’epidemia da Covid-19 rilasciati dal ministero della Sanità.

A livello delle singole regioni, quella che presenta il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia: 4.125 positivi, esattamente lo stesso numero riscontrato a mercoledì. Seguono il Piemonte (1.550), la Campania (1.541), il Veneto (1.325), il Lazio (1.251) e la Toscana (1.145). Sotto quota mille, segue l’Emilia Romagna con 885 nuove positività.

Lazio, altri 1251 positivi

Su oltre 21 mila tamponi nel Lazio si registrano 1.251 casi positivi, 16 i decessi e 107 i guariti. Migliora il rapporto tra i tamponi e i positivi che diventa 5,7 per cento. Il valore RT regionale è 1,38: più basso a Roma e più alto nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina.

Puglia, impennata di casi

Impennata di casi positivi in Puglia: su 5.651 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 485 casi positivi. Una persona è morta in provincia di Bari. Mercoledì i casi di positività erano stati 324 (su 5.300 tamponi) e due le persone decedute. I nuovi casi sono così ripartiti: 178 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 53 nella provincia Bat, 132 in provincia di Foggia, 19 in provincia di Lecce, 83 in provincia di Taranto. 2 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. In Puglia sono 6.279 i casi attualmente positivi.