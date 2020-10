Legge di Bilancio, Pezzopane: altri 2 miliardi e 750 milioni per ricostruzione

Nel corso della videoconferenza che si è tenuta stamane tra il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e le istituzioni del cratere 2009, Regione, sindaci e uffici speciali, è arrivata una notizia attesa e importante: nella legge di bilancio sono previsti 2 miliardi e 750 milioni di euro per la ricostruzione che vanno a sommarsi al miliardo avanzato dello stanziamento da parte del governo Renzi che copriva il periodo 2015-2020.

"Una notizia importantissima - ha sottolineato la deputata dem Stefania Pezzopane - che non avevo dubbi sarebbe arrivata nei tempi giusti. Ci ho lavorato moltissimo e ringrazio il Presidente Conte perché in questo difficile ultimo anno, dal Decreto sisma in poi, sono state fatte cose eccezionali e molti passi importanti. Questa notizia, insieme alle stabilizzazioni, le tasse sospese che non verranno restituite, le semplificazioni ed altre iniziative dimostrano una qualità di lavoro ed una attenzione eccezionale ai nostri territori colpiti dalle calamità naturali".

Sono sempre stata fiduciosa - ha concluso Pezzopane - "e ho sempre rassicurato tutti che la soluzione sarebbe arrivata nei tempi giusti. È così è stato".