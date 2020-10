Coronavirus, i dati nazionali del 23 ottobre: 19.143 nuovi casi con 182.032 tamponi, 91 vittime

Sono 19.143 - ancora record - i nuovi contagiati comunicati oggi, con 182.032 tamponi effettuati, il numero più alto di sempre. 91 le vittime, con il totale dall’inizio dell’epidemia che arriva quindi a 37.059. La percentuale di positivi rispetto al totale dei tamponi effettuati è del 10,5%, in lieve peggioramento rispetto a ieri (9,4%).

In terapia intensiva ci sono 1.049 pazienti, 57 più di ieri. Sono 10.549 i ricoverati con sintomi, 855 più di giovedì, mentre in isolamento domiciliare ci sono 174.404 persone (ieri 158.616). Il totale degli attualmente positivi è di 186.002, 16.700 più di ieri. I dimessi/guariti sono oggi 261.808 (ieri 259.456). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i casi riscontrati sono stati 484.869.

Lazio, 22 mila tamponi e 1.389 positivi

Sono oltre 22 mila i tamponi oggi nel Lazio dove si registrano 1.389 casi positivi, 11 i decessi e 88 i guariti, che nel totale hanno superato la soglia dei 10 mila. Il rapporto tra i tamponi e i positivi è del 6%. «In queste ore c'è uno sforzo enorme di tutto il sistema per attivare rapidamente tutti i posti letto previsti dalla nuova ordinanza. Questa è la priorità dei prossimi giorni», spiega l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato.

Fontana, in Lombardia cinquemila nuovi casi

«Purtroppo la linea del contagio è in crescita e ci sono cinquemila positivi in più rispetto a ieri»: lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, aggiungendo che in tutto in terapia intensiva ci sono 170 pazienti ricoverati. «Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta - ha aggiunto - a Milano ci sono circa mille nuovi casi».

Nuovo record contagi in Sardegna, 349 in 24 ore

Con oltre cento casi in più rispetto al dato di ieri, il più alto registrato, in Sardegna è nuovo record di contagi da Covid-19, ben 349 nelle ultime 24 ore, mentre resta invariato il numero delle vittime (181). Dei 349 nuovi casi, 241 sono stati rilevati attraverso attività di screening e 108 da sospetto diagnostico. Salgono così a 7.235 i casi di positività complessivamente accertati nell'isola dall'inizio dell'emergenza.

Friuli Venezia Giulia, 340 nuovi casi, picco più alto di sempre

Oggi sono stati rilevati 340 nuovi contagi (5.301 tamponi eseguiti) e un decesso da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. È il di gran lunga il numero più alto in assoluto per la regione, dove ieri erano stati riscontrati 220 casi. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 7.415, di cui: 2.476 a Trieste, 2.630 a Udine, 1.476 a Pordenone e 775 a Gorizia, alle quali si aggiungono 58 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 2.501. Salgono a 19 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 88 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 369, con la seguente suddivisione territoriale: 200 a Trieste, 82 a Udine, 76 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 4.545, i clinicamente guariti 24 e le persone in isolamento 2.370.