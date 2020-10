L'Aquila: spaccio di droga nei pressi di una fermata del bus, un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia. E’ il bilancio di un’operazione contro lo spaccio di droga condotta dalla polizia della questura dell’Aquila mercoledì scorso.

Gli agenti hanno colto in flagrante due cittadini stranieri di nazionalità nigeriana – A. F. di 30 anni e O. T. di 19 – mentre vendevano marijuana nei pressi di una fermata dell’autobus su viale della Croce Rossa.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, A. F. aveva venduto per 50 euro 12 grammi di marijuana avvolti nel cellophane al suo connazionale, che li aveva a sua volta ceduti, senza, però, intascare soldi, a una ragazza, un’italiana (Z. A.), che era con lui.

La polizia, che ha assistito all’intero scambio, è intervenuta e quando ha perquisito il cittadino nigeriano trentenne lo ha trovato in possesso di altri 3 grammi di marijuana.

L’uomo, a casa del quale sono stati trovati anche sacchetti e altro materiale per confezionare le dosi, è stato arrestato mentre il suo connazionale è stato denunciato in stato di libertà. La ragazza italiana, invece, è stata ammonita per uso personale di sostanza stupefacente.

Il fermo del trentenne è stato confermato anche dal Gip del tribunale. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.