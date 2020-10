Coronavirus Abruzzo, i dati del 24 ottobre: 375 nuovi casi su 3862 tamponi

Nelle ultime 24 ore, in Abruzzo si sono registrati 375 nuovi casi di positività al Covid, così distribuiti: 156 fanno riferimento a residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 35 alla provincia di Chieti, 43 alla provincia di Pescara e 116 alla provincia di Teramo. Un caso proviene da fuori regione mentre su 24 sono in corso accertamenti sulla residenza.

I tamponi eseguiti sono stati 3862. Significa che il rapporto tra test processati e casi di positività riscontrati sfiora il 10%, attestandosi al 9.7%.

I ricoverati sono 246 (di cui 18 in terapia intensiva), le persone in isolamento domiciliare 3496, i dimessi/guariti totali 3455 (+162), gli attualmente positivi 3742.

I nuovi casi di oggi hanno età compresa tra 5 mesi e 100 anni.

Dei 375 positivi di oggi, 138 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti