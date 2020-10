Coronavirus, Abruzzo verso la didattica a distanza al 100% alle superiori

L'ultimo Dpcm della presidenza del Consiglio dei Ministri, quello firmato sabato notte e in vigore fino al 24 novembre, prevede la didattica a distanza per le scuole superiori almeno al 75 per cento, con la possibilità per le Regioni, però, di estenderla al 100 per cento.

E' in questa direzione che pare intenzionato ad andare il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo Marco Marsilio che, in giornata, dovrebbe firmare una ordinanza che imporrà la didattica a distanza al 100 per cento, così da limitare gli spostamenti e, a valle, l'uso dei mezzi pubblici.

La decisione è stata assunta ieri, a seguito di un lungo vertice in video conferenza - Marsilio è in autoisolamento dopo la scoperta della positività del suo capo di segreteria, Massimo Verrecchia - con gli assessori, i consiglieri regionali e i capigruppo di maggioranza e opposizione e con i sindaci abruzzesi.

Subito dopo, si è tenuto un lungo confronto con i sindaci, alla presenza dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì, del capo dell'Unità di crisi della Regione Alberto Albani, dei presidenti delle province. Sul tavolo, la carenza di vaccini antinfluenzali: Marsilio ha spiegato di aver chiesto al ministro Roberto Speranza di riequilibrare la disponibilità di dosi, considerato che alcune regioni sono in affanno e altre, invece, hanno scorte più che abbondanti. Si è parlato anche di tamponi, con i sindaci che hanno chiesto di velocizzare la comunicazione delle Asl ai pazienti positivi.

Marsilio ha poi confermato che saranno messi a disposizione delle aree interne, e in particolar modo della Provincia dell'Aquila, medici e infermieri militari in grado di supportare il personale sanitario locale per far fronte all'emergenza.

In ultimo, il governatore ha lanciato un messaggio chiaro al Governo: "Nel consiglio dei ministri approvate anche le misure per velocizzare i lavori negli ospedali. Se non ci sbrighiamo, non faremo mai in tempo a evitare un nuovo blocco totale".