Nuovo Dpcm, sospesi gli eventi culturali Univaq

“Con Dpcm del 24 ottobre, il governo ha disposto la chiusura di teatri, cinema e sale da concerto fino al 24 novembre 2020. Nonostante l'eccellente riscontro ottenuto nelle settimane appena trascorse, siamo quindi costretti a sospendere la programmazione degli spettacoli e delle attività culturali organizzate da Univaq per la fine di ottobre e per tutto novembre”.

A renderlo noto è il professor Gianluigi Simonetti, docente Univaq e organizzatore, insieme a Doriana Legge, degli eventi culturali d’ateneo.

“Sentiti gli artisti, gli autori e gli intellettuali coinvolti possiamo dirvi che per noi e per loro è soltanto un rinvio: torneremo e torneranno da noi quando la legge e il buon senso lo permetteranno, come al solito in forma gratuita e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. Tutto quello che nelle scorse settimane abbiamo visto e ascoltato sul palco dell'Auditorium del Parco è andato bene; altrettanto bene faremo in modo che vadano gli appuntamenti a venire. L’ateneo – prosegue il prof. Simonetti - comunicherà appena possibile la ripresa delle attività già programmate. Grazie ai molti studenti e cittadini che ci hanno seguito in questi giorni, che ci hanno aiutato con il loro entusiasmo, che hanno prenotato - quasi sempre fino al tutto esaurito - gli spettacoli andati in scena e quelli previsti in futuro. Speriamo di ritrovarli tutti presto".