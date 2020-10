Coronavirus, Marsilio firma l'ordinanza: didattica a distanza nelle scuole superiori e all'Università, sospese attività in presenza

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza numero 92 che prevede ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Disposto il recepimento delle disposizioni contenute nel DPCM del 24 ottobre scorso, con l'abrogazione o la modifica delle disposizioni contenute nelle ordinanze regionali precedentemente emanate che fossero in contrasto con le nuove disposizioni ivi contemplate, Marsilio ha disposto - a decorrere dal 28 ottobre 2020 e sino al termine di vigenza del riferito DPCM del 24 novembre - la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado in presenza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse, con ricorso alla didattica digitale a distanza e prevedendo che la didattica in presenza continui ad essere effettuata a vantaggio degli alunni a vario titolo portatori di disabilità ovvero in ragione di riconosciuta condizione di necessità.

Disposta anche la sospensione delle attività di formazione delle Università che dovranno svolgersi con modalità a distanza, rimettendo al Comitato Universitario Regionale di riferimento i relativi piani di organizzazione; sono esclusi dalla formazione a distanza i tirocini formativi abilitanti.

E' rinviata a successivi ed eventuali provvedimenti l’introduzione di misure più restrittive rispetto a quelle recate a livello nazionale con l'ultimo DPCM firmato da Giuseppe Conte.