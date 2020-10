'L'Aquila per la vita' dona 1300 mascherine ffp2 al reparto di Malattie infettive

La Onlus L'Aquila per la vita dona oltre 1.300 mascherine ffp2 al reparto di Malattie infettive dell'ospedale dell'Aquila per un valore di 4.000 euro.

Stamane la consegna dei dispositivi sanitari al primario del reparto, Alessandro Grimaldi, da parte dell'ex presidente e membro del direttivo della onlus aquilana Paolo Aloisi e dell'attuale presidente Giorgio Paravano.

"Ancora una volta L'Aquila per la vita è al nostro fianco. Come sempre", le parole di Grimaldi che ha ricordato come solo pochi mesi fa la stessa onlus abbia donato al reparto un modernissimo ecografo polmonare del valore di 60.000 euro. "Sono gesti di grande generosità che lasciano il segno e ci fanno sentire meno soli nella difficile battaglia che combattiamo ogni giorno" ha concluso Grimaldi.