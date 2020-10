Emergenza covid, 24 positivi a Scoppito: focolaio in Rsa

La situazione dei contagi nel Comune di Scoppito è in preoccupante aumento.

A fare il punto è il sindaco Marco Giusti che spiega come, ad oggi, i casi comunicati dal Dipartimento di Igiene e prevenzione siano 24: "per tutti sono stati effettuati i tracciamenti dei contatti e si è provveduto a mettere in quarantena i soggetti a rischio".

Ieri purtroppo si è avuta notizia della grave emergenza che si è creata a Villa Sorriso dove era stato accertato un caso le scorse settimane. "Dai tamponi effettuati - chiarisce Giusti - sono risultati positivi 18 ospiti su 19 e 4 operatori sanitari. Insieme alla Asl 1 e al Dipartimento di igiene e prevenzione stiamo lavorando gestire la difficile situazione della struttura".

Il sindaco di Scoppito ha voluto raccomandare a tutti "il massimo rispetto delle norme sul contenimento del contagio ormai note. Non possono essere le istituzioni da sole a far cessare questa situazione di pericolo ma solo la presa di coscienza collettiva che è il comportamento individuale a poter prevenire e limitare la diffusione del virus".