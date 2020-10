Coronavirus, i dati nazionali del 28 ottobre: 24.991 nuovi casi su 198.952 tamponi. 205 morti e 125 terapie intensive

Nuovo record di contagi da Coronavirus in Italia: sono 24.991 i casi giornalieri alle 17 di mercoledì 28 ottobre su 198.952 tamponi effettuati.

Ieri 27 ottobre i nuovi casi erano stati 21.944. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 205 morti (rispetto ai +221 di ieri), e un aumento di 125 ricoverati in terapia intensiva (ieri +127) e di 1.026 ricoverati con sintomi (ieri +958).

In totale i casi di coronavirus hanno raggiunto quota 564.778.

I decessi totali, dall'inizio della pandemia, sono 37.905 . Le guarigioni, invece, sono state finora in totale 275.404.

Al momento, in Italia, si contano 276.457 malati, i ricoverati con sintomi sono 14.981, mentre in terapia intensiva ci sono 1.536 pazienti e in isolamento domiciliare ci sono 259.940 persone. Questo il quadro che emerge dai dati del report quotidiano del ministero della Sanità, elaborati come detto sulla base di 198.958 tamponi effettuati. Ieri, 6 settembre, sono stati effettuati 177.398 tamponi.

Oggi il rapporto tra nuovi casi e tamponi è stato di 12,56% rispetto al 12,58% di ieri.

Lieve calo in Emilia Romagna

Lieve calo dei contagi giornalieri in Emilia-Romagna, ma continuano a aumentare ricoverati e morti per Coronavirus. Rispetto a ieri si registrano 1.212 casi in più, su un totale di 21.376 tamponi e dall'inizio dell'epidemia il numero di positivi supera quota 50mila (50.494). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti passa così dal 6,6% di ieri al 5,7% di oggi. Dei nuovi contagiati, sono 582 gli asintomatici, 196 erano in isolamento e 326 sono state individuati in focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi è 43,3 anni. La situazione dei contagi nelle province vede quella di Modena con 280 nuovi casi, poi Bologna (222), Reggio Emilia (171), Rimini (114), Ravenna (96), Piacenza (91), Parma (75). Poi la provincia di Ferrara (57), l'Imolese (37), Cesena (36) e Forlì (33). I casi attivi sono 18.230 (+1.153), in isolamento a casa 17.112 (+1.072), il 93,8%. Quattordici i nuovi morti: quattro in provincia di Ravenna (una donna di 91 anni e tre uomini di 78, 90 e 91 anni), tre in provincia di Bologna (tre uomini di 73, 82 e 95 anni), tre in provincia di Parma (uomini di 72, 88 e 89 anni), due in provincia di Modena (2 uomini di 80 e 81 anni), uno in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 85 anni) e uno in provincia di Ferrara (un uomo di 91 anni). I ricoverati in terapia intensiva sono 119 (+16), 999 quelli in altri reparti Covid (+65). Le persone complessivamente guarite salgono a 27.671 (+45 rispetto a ieri).

In 24 ore raddoppiano casi in Sardegna, 362

Nuova impennata di casi in Sardegna dove si segna un nuovo record di contagi in 24 ore: 362 nuovi positivi - 280 rilevati attraverso attività di screening e 82 da sospetto diagnostico - che fanno salire a 8.526 le persone colpite dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza. Più del doppio dei casi di ieri, 174 rilevati. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano anche sei vittime (205 in tutto) tre residenti nel nord Sardegna, e tre rispettivamente nelle province di Oristano, Sud Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari. In totale sono stati eseguiti 257.266 tamponi con un incremento di 3.821 test. Sono invece 298 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (otto in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 37 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.013. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.937 (+54) pazienti guariti, più altri 36 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 8.526 casi positivi complessivamente accertati, 1.676 (+133) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.331 (+52) nel Sud Sardegna, 699 (+33) a Oristano, 1.147 (+14) a Nuoro, 3.673 (+130) a Sassari.

Veneto sfonda 2.000 casi giornalieri, 11 morti

Il Veneto sfonda i 2.000 casi giornalieri di Covid-19, con 2.143 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 49.135 malati. Il Bollettino regionale registra inoltre 11 decessi, con totale a 2.355. Gli attuali positivi sono 21.600; in isolamento domiciliare vi sono 15.993 persone (+1.326), di cui 6.949 positive (+532) e 480 sintomatici. Cresce la pressione sugli ospedali, con 802 ricoverati nei reparti non critici (+53) e 94 (+6) nelle terapie intensive.

In Toscana 1.708 positivi, 7 decessi

In Toscana sono oggi 1.708 i nuovi positivi al Coronavirus su un totale di 36.992 contagiati da inizio epidemia. I nuovi casi sono il 4,8% in più rispetto al totale del giorno precedente quando l'aumento era stato di 1.823 positivi. Sale l'età media dei casi odierni: è di 48 anni circa contro i 44 di ieri. I guariti crescono del 2,9% e raggiungono quota 13.335. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.041.270, 13.811 in più rispetto a ieri. Sono 8.156 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 20,9% è risultato positivo: ieri i soggetti testati erano stati di più, 8.439, di cui il 21,6% positivo. Aumenta di 64 i ricoverati, che raggiungono quota 987, di cui 130 in terapia intensiva, + 11. Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 82,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo. In totale da inizio epidemia ci sono stati 1.297 pazienti deceduti.

Nuovo balzo in Puglia, 772 casi e 13 decessi

Sono stati registrati 772 casi positivi oggi mercoledì 28 ottobre in Puglia su 6.437 test per l'infezione da Covid-19, con un nuovo aumento (ieri erano 611 casi). E ci sono 13 nuovi decessi. Quasi la metà dei nuovi positivi sono in provincia di Bari (359); poi 117 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Taranto, 86 nella provincia Bat, 39 in provincia di Lecce e, pure, 39 in provincia di Brindisi; 4 i residenti fuori regione e 1 in provincia non nota. Le morti sono 7 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Bari e una ciascuna nelle province di Brindisi, Bat e Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 537.592 test; 6.217 sono i pazienti guariti; il totale dei casi positivi Covid in Puglia è 16.353 e i casi attualmente positivi sono 9.437.

Rallentano ricoveri negli ospedali dell’Umbria

Sembrano rallentare i ricoveri Covid negli ospedali dell'Umbria dove oggi si trovano 292 pazienti, sette più di ieri, 37 dei quali, dato invariato, in terapia intensiva. Secondo i dati aggiornati della Regione superano quota 5 mila gli attualmente positivi, ora 5.004, con 401 casi accertati nell'ultimo giorno, 8.273 totali, quattro nuovi deceduti, 114, e 159 guariti, 3.155. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.746 tamponi, 286.380 totali.

In carcere Terni positivi 55 dei 514 detenuti

Focolaio Covid nel carcere di Terni, dove sono attualmente 55 i detenuti risultati positivi, su un totale di 514 reclusi. Lo si apprende da fonti penitenziarie. La quasi totalità dei contagiati, tutti della sezione alta sicurezza, sono asintomatici, ma sono stati necessari anche due ricoveri. Nel pomeriggio sono attesi i risultati di un'altra quarantina di tamponi, mentre domani dovrebbero essere sottoposti ai test circa ulteriori 90 detenuti. Al momento non si registrano casi di positività tra il personale della polizia penitenziaria, anche questo comunque sottoposto allo screening. In totale sono attorno ai 150 i detenuti positivi al Covid e circa 200 gli addetti al personale delle carceri contagiati. Lo rende noto il Garante nazionale delle persone private della libertà che segnala come si tratti di “un'incidenza lievemente maggiore di quella del maggio scorso”, anche se rispetto a quel periodo, “il numero di coloro che presentano sintomi è molto minore”. Non solo: “i dispositivi di protezione non rappresentano come allora un'ipotesi teorica e le stesse procedure messe in atto rendono meno probabile il possibile contagio”.