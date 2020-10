Coronavirus, nuove modalità di accesso agli uffici commerciali di Gran Sasso Acqua

L’Ufficio amministrativo di Gran Sasso Acqua spa, in ottemperanza all’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri firmato dal premier Giuseppe Conte, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19 sull’intero territorio nazionale, informa gli utenti che è necessario contingentare gli ingressi agli sportelli dell’Ufficio Commerciale.



Pertanto, per tutto quanto attiene a bollette e consumi ed ogni informazione e operazione utile si comunica che saranno serviti solo i primi 40 utenti, dopodiché l’emissione dei biglietti sarà sospesa.

L’azienda ringrazia l’utenza per la collaborazione e ricorda che gli Uffici commerciali sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14.