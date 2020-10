Abruzzo, ordinanza per vietare i festeggiamenti di Halloween. Limiti anche alle visite ai cimiteri

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, firmato l'ordinanza numero 94 che dispone il divieto di festeggiare Halloween in luoghi pubblici e norma la visita ai cimiteri in occasione della ricorrenza dei morti.

"Dalle ore 18.00 del giorno 31 ottobre 2020 e fino alle ore 5.00 del giorno seguente" si legge nella delibera "è vietata qualsiasi forma di festeggiamento della ricorrenza di Halloween, sia in spazi all’aperto sia in pubblici esercizi quali, a titolo di esempio: centri commerciali, supermercati, esercizi commerciali in genere, alberghi e altre strutture ricettive. E’ altresì fortemente raccomandato di evitare tali festeggiamenti anche in ambienti privati".

"Dal 30 ottobre al 4 novembre" prosegue l'ordinanza "per i cimiteri comunali, si osservino le seguenti disposizioni: l’accesso e la permanenza devono avvenire secondo le regole del distanziamento sociale (almeno un metro tra ogni individuo) e previo utilizzo di mascherine; è vietata qualsiasi forma di assembramento, anche nelle immediate vicinanze di detti luoghi di culto; sospensione delle cerimonie religiose".