Coronavirus Abruzzo, i dati del 31 ottobre: 450 nuovi positivi e 8 decessi

Sono 450 i nuovi casi di coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore su 3887 tamponi eseguiti. I positivi hanno un'età compresa tra 9 mesi e 96 anni. I pazienti deceduti sono 8. Ad oggi si contano 3799 guariti, 6203 attualmente positivi, 400 ricoverati (di cui 29 in terapia intensiva), 5803 in isolamento domiciliare.

I positivi di oggi sono residenti in provincia dell'Aquila (171), Chieti (93), Pescara (59), Teramo (137). Il totale risulta superiore di 10 unità, per il riallineamento di residenze in precedenza non inserite.