Coronavirus Abruzzo, i dati del 1 novembre: 489 nuovi casi e 4 decessi

Sono 489 i nuovi casi di coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore su 3276 tamponi eseguiti. I nuovi positivi sono così ripartiti a livello provinciale: 224 a L'Aquila, 64 a Chieti, 102 a Pescara e 75 a Teramo. Tre casi provengono da fuori regione mentre per altri 21 sono in corso delle verifiche sulla residenza. I decessi sono 4.

Tra i nuovi positivi c'è anche un neonato di 10 mesi.

I guariti/dmessi sono 3854, gli attualmente positivi 6633, i ricoverati 413 (di cui 32 in terapia intensiva), le persone in isolamento domiciliare 6210.