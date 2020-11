Lutto nel calcio aquilano: è morto Claudio Nardis

Sport aquilano in lutto. E' venuto a mancare, ieri notte, Claudio Nardis, ex allenatore di Aquila Calcio e Amiternum (attuale Amiternina) nonché presidente della delegazione provinciale e segretario dell'attività giovanile regionale della Fgci L'Aquila. Aveva 72 anni.

Dopo una carriera da calciatore, Nardis era entrato nello staff dell'Aquila Calcio negli anni Ottanta durante la presidenza Angelini come preparatore atletico della prima squadra, quando quest'ultima militava in serie C, allenata da mister Orlandi. Finita l'esperienza nell'Aquila Calcio era stato, per sei anni - insieme a Carlo Ciuffini, Giorgio Bettini e Fausto Nardecchia - anche nell'Amiternum, durante il periodo della presidenza di Umberto Irti.

Oltre che allenatore, Nardis era stato anche professore di educazione fisica e istruttore di nuoto.

I funerali si terranno domani, martedì 3 novembre, alle 11 nella chiesa di S. Bernardino.

Il messaggio di cordoglio della Fgci

Claudio lascia un vuoto incolmabile per familiari, colleghi e amici. Sempre gentile, sempre sorridente e sempre disponibile, Claudio ha accompagnato con il calcio tutta la propria vita: gli incarichi federali arrivano nella seconda parte della sua carriera, costellata di successi come calciatore, come allenatore e come dirigente, specie all’interno del Settore Giovanile, con cui ha collaborato per anni.

Il Comitato Regionale Abruzzo intero, dal presidente Daniele Ortolano al Consiglio Direttivo, dai dipendenti a tutti i collaboratori, esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Ci mancherai tantissimo caro Claudio, riposa in pace.