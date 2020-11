Il nuovo Dpcm: verso stop a spostamenti tra regioni e chiusura attività alle 21. Le misure

"La curva corre in ogni Continente. L'Ue all'interno di un quadro globale è una delle aree più colpite dall'urto della seconda ondata. Nelle ultime settimane l'incremento di casi Covid è stato di 150 contagi per ogni 100 mila abitanti ed anche nel nostro Paese la situazione è in peggioramento, la recrudescenza ha condotto ad una moltiplicazione significativa dei contagi ".

Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera sottolineando che "il quadro epidemiologico è in via di transizione verso lo scenario 4 con particolare riferimento ad alcune regioni. Alla luce dell'ultimo report di venerdì, siamo costretti a intervenire in un'ottica di prudenza per mitigare il contagio con una strategia che va modulata sulle differenti criticità" ha detto Conte.

Il dpcm prevederà, a quanto si apprende, la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, una riduzione della capienza nei trasporti pubblici dall’80 al 50 per cento, la chiusura dei musei e lo stop alla circolazione tra le regioni.

Per le regioni più colpite sono previste misure ancora più severe: giù le saracinesche di bar e ristoranti anche a pranzo e estensione della didattica a distanza alla seconda e terza media, divieto di spostamento, e veri e propri lockdown nelle aree più critiche.

Ancora in discussione invece l’orario del coprifuoco: non più alle 18 nelle cosiddette 'zone rosse'. L'idea, su cui si ragiona, è quella di estenderlo alle 21 in tutta Italia.