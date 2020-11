Il Pd: "Intitolare a Gigi Proietti la Sala Rossa del Teatro Comunale dell'Aquila"

"Intitolare a Gigi Proietti la Sala Rossa del ristrutturato Teatro Comunale dell’Aquila".

A chiederlo al sindaco dell'Aquila e al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio sono gli esponenti del Pd aquilano Pierpaolo Pitrucci, Stefania Pezzopane e Stefano Palumbo.

"Caro Sindaco, caro Presidente" scrivono in una lettera "abbiamo appreso in queste ore con stupore e dolore della scomparsa improvvisa di Gigi Proietti:proprio ieri sugli organi di informazione di tutto il paese ne erano stati celebrati l’estro, la genialità e la straordinaria forza culturale, alla vigilia del suo 80° compleanno. Gigi Proietti è stato un protagonista assoluto del teatro, dell’arte, dell’impegno culturale e civile, una figura riconosciuta e amata in Italia e nel mondo. Gigi Proietti è stato l’artefice della stagione forse più esaltante della storia teatrale aquilana quando diresse il Teatro Stabile negli anni che segnarono il culmine della sua creatività artistica.

Crediamo dunque che sia giusto, diremmo indispensabile, attribuire alla sua memoria il più solenne riconoscimento, a testimonianza della gratitudine cittadina e del ricordo che per sempre dovremo conservarne. Per questo – come molti cittadini hanno spontaneamente proposto in queste ore – vi chiediamo di Sarebbe il segno tangibile e indelebile di un grande rapporto fatto di amore per l’arte, per la cultura, per la crescita sociale e civile della nostra città. Siamo certi che condividerete questo appello e che, non appena le condizioni lo consentiranno, si potrà insieme celebrare questa intitolazione con una grande iniziativa culturale".