Covid: in Abruzzo stop agli interventi chirurgici programmati. Marsilio: "Favorire il massimo impiego di terapie intensive e personale per l'emergenza"

Stop agli interventi chirurgici programmati non urgenti negli ospedali abruzzesi.

Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Marco Marsilio, che dispone “la rimodulazione dei ricoveri” al fine di “favorire il massimo impiego possibile delle terapie intensive e subintensive e del personale sanitario per l’emergenza da Covid 19”.

Fanno eccezione “gli interventi chirurgici oncoematologici di classe A o di alta specialità non rinviabili a giudizio motivato del clinico e le condizioni di inderogabilità motivate dalle peculiarità organizzative delle Asl” e le “Ivg chirurgiche”, ossia le interruzioni volontarie di gravidanza, che potranno continuare a essere effettuate.

Il provvedimento dispone anche che i direttori sanitari delle quattro Asl regionali potranno incrementare “i posti letto di Terapia Intensiva, Malattie Infettive, Pneumologia e Area Medica subintensiva dei presidi ospedalieri pubblici, tramite il reimpiego del personale reso disponibile dalla rimodulazione dei ricoveri elettivi” e dà facoltà al Referente Sanitario Regionale per le emergenze (RSR) Alberto Albani “di disporre [...] le assegnazioni temporanee del personale sanitario - in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale - presso quelle Asl che presentino maggiori necessità assistenziali, con assegnazione in via prioritaria del personale che abbia manifestato la propria disponibilità”.

LEGGI E SCARICA L’ORDINANZA