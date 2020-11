Salute e covid, tra paura e realtà: il 4 novembre l'evento online di Sinistra Italiana L'Aquila

Il circolo di Sinistra Italiana L’Aquila, alla luce dell’emergenza sanitaria che sta investendo il Paese, ma soprattutto la nostra Regione e la nostra Città, ritiene necessario e opportuno riflettere e discutere attraverso i pareri e le opinioni di medici, tecnici, psicologi e amministratori su quanto sta accadendo e su quelle che potrebbero essere le strategie per fronteggiare l’emergenza.

Per questo, ha organizzato un incontro online mercoledì 4 novembre, alle ore 21, con la partecipazione, tra gli altri, della neonatologa Rosa Persia, della pediatra di base Marisa D'Andrea, del medico pneumologo ed ex sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, della professoressa di Igiene Leila Fabiani, del direttore del Dipartimento di Psichiatria Alessandro Rossi, della ex direttrice sanitaria Teresa Colizza, assessore al Comune di Avezzano, dell'anestesista Gianvincenzo D'Andrea, del primario del reparto di Riabilitazione Giorgio Spacca; modera l'incontro Giuliano Di Nicola, già primario di Urologia e consigliere comunale dell'Aquila.

Le conclusioni saranno affidate ad Enrico Perilli della segreteria regionale di Si, senatore accademico e già consigliere comunale.

Per accedere all'incontro bisogna collegarsi al seguente link https://jitsi.org/jitsi-meet/, cliccare su “start a call” e scrivere. come stanza, sinistraitaliana.

Per chi volesse solo assistere, l'evento sarà trasmesso anche in streaming sul canale youtube di Sinistra italiana L'Aquila, al seguente link https://www.youtube.com/channel/UCP9w94eWkJ3H4EL9RsLbd1Q