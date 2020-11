Covid19, i protagonisti dell'enogastronomia abruzzese non si arrendono. Venditti lancia la 'porchetta a fette'

Il Covid19 sta sfidando frontalmente la vita delle famiglie e delle imprese, cambiando profondamente gli stili di vita e di consumo.

Per rispondere a ciò nasce una innovativa iniziativa: Venditti inventa “La porchetta a fette”.

'La porchetta Venditti', campione d’Italia, si prepara così a conquistare il gusto di tutti gli Italiani. In questi giorni sarà disponibile direttamente a casa e - in via sperimentale - presso i punti vendita di una nota catena di grande distribuzione.

Come afferma il dinamico imprenditore abruzzese, Raffaele Venditti: “La nostra ‘Porchetta’ è tra i prodotti più amati, perché rispecchia e asseconda i gusti e le aspettative dei consumatori, anche quelli più esigenti. Ora, questa eccellenza non sara più legata solo al suo territorio di origine - l’Abruzzo - ma, grazie a questa nuova iniziativa, sarà disponibile anche per una platea molto più ampia”.

Infatti, se fino a poco, con il termine “Porchetta” si indicava unicamente il prodotto consumato durante il mercato, la sagra, la festa popolare, Venditti - grazie a un accordo con una importante catena di grande distribuzione e con la implementazione di servizi di delivery e di consegna a domicilio - ha spostato il focus verso consumi e consuetudini differenti. Siamo di fronte a una nuova linea di Porchetta che può - senza sacrificare il gusto e la tradizione - essere consumata a casa, in ufficio oppure a scuola.

Tradizione e innovazione si fondono per salvaguardare il gusto e affrontare al meglio il contesto Covid.