Coronavirus, i dati dell'8 novembre: 584 casi positivi su 3349 test processati

Sono 584 i casi di positività al covid-19 riscontrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 2 mesi e 95 anni: 242 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 123 in provincia di Chieti, 81 in provincia di Pescara e 115 in provincia di Teramo.

I tamponi processati sono stati 3349: significa che la percentuale di positivi rispetto ai tamponi processati è salita al 17.4%.

Non ci sono stati decessi.

I guariti sono 4592 dall'inizio dell'emergenza. Ad oggi, ci sono 527 ricoverati negli ospedali abruzzesi (di cui 43 in terapia intensiva); 8804 sono i cittadini in isolamento domiciliare.

Dei 584 positivi di oggi, 292 fanno riferimento a tracciamento di focolai già noti.