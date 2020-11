Coronavirus, i dati nazionali dell'8 novembre: 32.616 positivi e 331 vittime

In Italia sono 32.616 i nuovi positivi al Covid-19 alle 17.00 di domenica 8 novembre, 7.195 casi in meno rispetto 39.811 registrati ieri.

Gli attualmente positivi si mantengono sopra quota mezzo milione, raggiunta il 7 novembre: quelli conteggiati dalle autorità sanitarie sono infatti 558.636.

I casi totali dall'inizio della pandemia sono 935.105.

Nelle ultime 24 ore le morti dovute al contagio, secondo i dati diffusi congiuntamente dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 331 (ieri erano 425), mentre il totale dei decessi rilevati dall'inizio della pandemia è di 41.394.

I dati che meglio esprimono l'andamento del contagio sono quelli relativi agli accessi in ospedale. Oggi si registrano 2.749 ricoverati nei reparti di terapia intensiva (+115, ieri erano 2.634), i ricoverati con sintomi sono invece 26.440 (25.109), mentre risultano in isolamento domiciliare sotto il controllo delle autorità sanitarie 529.447 persone (504.732).

I soggetti dichiarati guariti, sempre secondo l'ultima rilevazione, sono complessivamente 335.074 (328.891), con un incremento di 6.183 unità. Il bollettino del ministero della Salute registra oggi un calo dei tamponi effettuati, dopo giorni in cui risultavano sempre sopra i 200mila test quotidiani: nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 191.144., in netto calo – come sempre nel finesettimana - rispetto ai 231.637 di ieri.