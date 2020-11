L'Aquila, lunga coda di auto per il tampone al drive-in di Dante Labs

Serpentone di auto in coda dalle prime ore del mattino su via Mulino di Pile, all'Aquila, per il drive-in dei laboratori privati Dante Labs, allestito nel piazzale Sandro Pertini, nei pressi di uno degli ingressi del Tecnopolo d'Abruzzo. A causa della fila, sono dovuti intervenire anche i vigili urbani. Dante Labs ha ripreso a fare i tamponi anche ai privati non convenzionati (purché muniti di prescrizone medica) una settimana fa, dopo che per alcuni giorni aveva dovuto sospendere il servizio a causa delle troppe richieste.

I cittadini aquilani che si stanno rivolgendo all'azienda sono centinaia ogni giorno, visti i lunghi tempi di attesa che si devono affrontare per fare i test molecolari attraverso la Asl dell'Aquila.

(Foto e video Simona Iovane)