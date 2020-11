Coronavirus, Biondi e Santangelo (Afm): "Servizio consegna farmaci a domicilio attivo da marzo e mai interrotto"

“Il servizio di consegna dei farmaci a domicilio, istituito l’11 marzo scorso a seguito dell’emergenza connessa alla diffusione del Covid19 su atto di indirizzo della Giunta comunale non è mai stato interrotto.

A precisarlo sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dell’amministratore unico dell’azienda Afm, Alessandra Santangelo.

“L’Afm spa risponde tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 al numero di telefono dedicato 0862.1822777 e la consegna è effettuata dal personale volontario della CRI il lunedì, mercoledì e venerdì - sottolineano - Ringraziamo il presidente provinciale Marco Antonucci e tutto il Comitato dell’Aquila della CRI con i suoi preparatissimi volontari per lo sforzo logistico profuso ininterrottamente da marzo”.

“Il servizio di consegna è garantito alle fasce della popolazione aquilana più fragili in quanto più esposte ai possibili esiti negativi di un contagio da Covid-19 come da indirizzo della Giunta comunale: persone anziane (ultrasettantacinquenni che vivono sole) e persone con patologie croniche (ultrasessantacinquenni che vivono sole). L’Afm, oltre a recepire queste indicazioni, ha anche ampliato la platea dei soggetti che sono raggiunti dalla consegna a domicilio dei farmaci includendo tutti quelli posti in isolamento domiciliare o quarantena a causa del Covid-19”, concludono.