Marsilio: "Abruzzo in fascia arancione da mercoledì". Divieti, spostamenti, autocertificazione: cosa cambia

"Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni – Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì".

Lo ha dichiarato il Presidente Marco Marsilio.



La decisione era nell'aria, visti i dati e l'andamento dei contagi degi ultimi giorni.

Vediamo cosa si può fare in zona arancione e quali sono le differenze con le regioni in zona gialla e rossa.

AREA ARANCIONE

Nell'area arancione è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità e sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi con la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata anche all'interno del proprio Comune.

Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno mentre mostre e musei sono sempre chiusi. Per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine sono sospese (anche nei bar e nelle tabaccherie). Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

LEGGI LE DOMANDE FREQUENTI (DAL SITO DEL GOVERNO)

SPOSTAMENTI TRA REGIONI

Si può andare da una regione "rossa" o "arancione" a una regione "gialla"?

Chi vive nelle regioni che rientrano nello scenario 4 o rosso ma anche chi risiede in una regione inserita nello scenario 3 o arancione non può uscire dal proprio comune di residenza o domicilio. Quindi gli spostamenti tra regioni rosse (per esempio tra Lombardia e Piemonte) e arancioni (tra Puglia e Sicilia ma al momento è un caso solo teorico), o tra una regione rossa e una arancione sono vietati a meno di "comprovate esigenze lavorative, di necessità o salute".

AUTOCERTIFICAZIONE

Nelle regioni arancioni, non essendo possibile spostarsi in un’altra regione o lasciare il comune di residenza, se non per ragioni di lavoro, necessità, salute e urgenza, per spostarsi fuori dal Comune dovrà esibire sempre l'autocertificazione. Ma a differenza delle zone rosse, si può circolare liberamente nel Comune di residenza dalle 5 di mattina alle 22 di sera senza limitazioni. E quindi senza necessità di autocertificazione. L'autocertificazione è sempre necessaria se si circola dalle 22 alle 5.