Covid, la Asl L'Aquila sposta alcuni ambulatori dall'ospedale di Avezzano a quello di Pescina

La Asl dell’Aquila ha spostato dall’ospedale di Avezzano a quello di Pescina gli ambulatori di allergologia, angiologia e chirurgia, anche per i piccoli interventi.

Una decisione, precisa l’azienda, presa per “erogare prestazioni sanitarie in condizioni di sicurezza e, al contempo, ridurre l’afflusso di pazienti all’ospedale di Avezzano durante l’emergenza Covid”.

“Sempre nella struttura di Pescina, inoltre” prosegue la Asl “si sta potenziando l’ambulatorio di diabetologia, già in funzione da anni. Per quanto riguarda la tempistica a Pescina l’ambulatorio di angiologia sarà attivo a partire da domani, quello di allergologia venerdì prossimo mentre la piccola chirurgia è già funzionante e verrà potenziata nei prossimi giorni”.

“La riorganizzazione logistica degli ambulatori, oltre a contribuire a decongestionare l’ospedale di Avezzano, consentirà di utilizzare il Pta di Pescina per fare in modo che, in questa fase di emergenza, le strutture sanitarie territoriali possano permettere di effettuare visite e interventi chirurgici in condizioni di massima sicurezza per l’utenza. Nell’ambito degli spostamenti, in funzione della sicurezza degli utenti, l’ambulatorio di medicina sportiva dell’ospedale di Avezzano è stato trasferito, già da alcuni giorni, all’ex centro Polio località Tre Conche”.