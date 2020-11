L'Aquila, pediatra in pensione: riassegnati tutti i pazienti

“I piccoli pazienti sono stati tutti riassegnati ai pediatri e la Asl si sta occupando del completamento delle comunicazioni alle famiglie”.

Ad annunciarlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo aver sollecitato e ricevuto riscontro dal responsabile della direzione amministrativa del dipartimento di assistenza territoriale, Pierpaolo Falchi, e dal direttore generale della Asl, Roberto Testa.

È stato l’allarme lanciato nei giorni scorsi da alcune mamme, a maggior ragione in questo periodo così delicato per la cura delle persone, rimaste senza pediatra per via del suo pensionamento, a spingere il sindaco a chiedere chiarimenti.

“Siamo stati rassicurati sulla tempestività delle procedure. Per questo ringrazio il direttore Falchi che ha sensibilmente e con prontezza accolto la nostra richiesta di chiarimento”, conclude il sindaco.