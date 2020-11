Coronavirus, i dati nazionali dell'11 novembre: 32.961 positivi e 623 vittime

Ancora alti i numeri del Coronavirus in Italia, anche se la curva epidemiologica inizia a deflettere aumentando meno delle scorse settimane.

I nuovi casi di soggetti positivi al Covid-19 sono 32.961, 2.137 in meno rispetto ai 35.098 registrati ieri. Nelle ultime 24 ore le morti dovute al contagio, secondo i dati diffusi congiuntamente dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile mercoledì 11 novembre, sono 623 (ieri sono stati 580, per la prima volta sopra quota 500), mentre il totale dei decessi rilevati dall'inizio della pandemia è di 42.953. Gli attualmente positivi sono invece 613.358: si conferma quindi la serie, stabilmente sopra il mezzo milione, iniziata il 7 novembre.

Il bollettino delle 17.00 delle autorità sanitarie registra 1.028.424 casi totali (compresi quindi anche i morti e i guariti dal Covid dall'inizio dell'epidemia), che per la prima volta superano quota un milione.

Ricoverati, superato il picco di aprile

Sul fronte degli accessi in ospedale, indicatore chiave per valutare l'andamento della seconda ondata del Covid, si registrano oggi 110 nuovi ricoveri in terapia intensiva che portano il totale a 3.081 (ieri erano 2.971); i ricoverati con sintomi sono invece cresciuti di 811 unità, a quota 29.444 (28.633). Risulta così superato - e non è affatto una buona notizia - il picco dei 29.010 ricoveri registrato il 4 aprile. Risultano in forte crescita anche i soggetti sottoposti a isolamento domiciliare sotto il controllo delle autorità sanitarie: sono 580.833, 42.327 in più rispetto a ieri. Nel grafico sotto, deselezionando terapie intensive e isolamento domiciliare, si può osservare il superamento del numero di persone ricoverate rispetto al precedente picco. Il picco delle terapie intensive invece non è ancora stato superato.

Rapporto positivi/test al 14,6%

I soggetti finora dichiarati guariti, sempre secondo l'ultima rilevazione, sono complessivamente 372.113 (363.023), con un incremento di 9.090 unità. Il bollettino del ministero della Salute registra oltre 200mila tamponi effettuati, per l'esattezza 225.640 processati nelle ultime 24 ore, in linea con i 217.758 test svolti ieri (+7.882). Il rapporto tra positivi e test è del 14,6%, in calo di 1,5% rispetto a ieri. Il totale dei tamponi effettuati dall'inizio del monitoraggio giornaliero è salito a 17.965.836, e il totale dei casi testati a 10.891.